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Эксперт пояснил, почему в РФ перестали рожать много детей

Глава Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский прокомментировал призыв вице-премьера РФ Татьяны Голиковой «больше рожать». По мнению специалиста, россиянки, как и жительницы других развитых стран часто не готовы к тому, чтобы иметь более 2-ух детей.

По словам специалиста, женщины находят себе множество других задач в жизни. Это приводит к тому, что весьма прочные семейные союзы имеют двух детей.

Влияние на такое развитие событий оказали современный образ жизни и баланс времени, которым располагают люди. При этом не стоит забывать, что призывы не особо влияют на решение семьи о том, сколько детей рожать, сообщает Лайф.

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