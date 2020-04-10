Эксперт объяснил, как защититься от COVID-19 с помощью перчаток

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Во время нашествия COVID-19 рекомендуется пользоваться медицинскими перчатками и масками, чтобы максимально обезопасить себя от возможного заболевания. Член общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко рассказал, как использовать средства защиты и минимизировать риск заражения.

По словам эксперта, перчатки способны защитить человека от встречи с COVID-19 на какой-либо поверхности. При этом не следует «руками в перчатках трогать глаза, уши или нос и тем самым давать дорогу вирусу», полагает специалист.

Бровко отметил также, что трикотажные перчатки уступают в эффективности медицинским и одноразовым средствам защиты. При этом последние два вида после использования нужно выкидывать, а кожаные перчатки отправлять на дезинфекцию после каждого ношения, пишет Лайф.

Когда вы снимаете перчатки, необходимо вымыть руки, напомнил Эрик Бровко. Он заявил, что на улице или в магазине лучше не использовать мобильник, применив гарнитуру или наушники для разговоров, а сам гаджет стоит протирать после вылазки из дома.