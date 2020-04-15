Эксперт объяснил, как уменьшить расход мыла и шампуня во время самоизоляции

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Эксперт по красоте и здоровью объяснил, что можно уменьшить расход мыла и шампуня, находясь на самоизоляции во время нашествия COVID-19. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Daily Star.

Если вы используете жидкое мыло, то следует разбавить его небольшим количеством воды. Тогда его хватит на более долгий срок. А вот шампунь лучше хранить в перевернутом виде. Это позволит вылить максимум содержимого из упаковки.

Также специалисты посоветовал доставать остатки помады кистью или ватной палочкой. Засохший лак для ногтей можно вернуть к жизни, добавив ацетон. Чтобы извлекать максимальное количеств зубной пасты из тюбика, рекомендуется скручивать тару или разрезать ее напополам.