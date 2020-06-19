Эксперт объяснил, как нельзя заряжать смартфон

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Старший инженер фирмы IVEStore Андрей Зеленый рассказал, как нельзя заряжать смартфоны. Рекомендации специалисты помогут продлить жизнь девайсу.

Эксперт посоветовал не заряжать техническое устройство в автомобиле от прикуривателя. Особенно не стоит прибегать к такой зарядке, если провода плохого качества, потому что скачки энергии могут привести к поломке телефона.

– Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится, – объяснил Зеленый.

Также эксперт не советует заряжать смартфон на солнце. Во время такой зарядки телефон нагревается сильнее чем обычно, а это может быть чревато поломкой, пишет РИА Новости.