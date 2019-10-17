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Эксперт назвал самое грязное место в доме

Кухонная раковина является самым грязным местом в любом доме. Об этом рассказал ученый из Университета Аризоны (США) Чарльз Герб.

Эксперт заверил, что именно в кухонной раковине содержится самое большое количество опаснейших микробов. Он отмечает, что в раковине на кухне бактерий больше, чем в унитазе! Также профессор отметил, что на кухне ведется подготовка продуктов к их последующему приготовлению. И некоторые из них в первозданном виде могут стать причиной распространения сальмонеллы и кишечной палочки. Например, зачастую в раковине размораживаются мясо, курица.

Кроме того, по словам Герба, недавно было проведено исследование, показавшее, что на разделочной доске больше микробов, чем на сиденье унитаза. И, наконец, Чарльз назвал другие грязные предметы обихода, которые «работают» на кухне. В этот список вошли столешница, губки, тряпки для мытья посуды, полотенца и ручки холодильника, сообщает chelny-izvest.ru.

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