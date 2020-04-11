Эксперт: COVID-19 станет сезонным заболеванием

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Глава исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 2» заявил, что COVID-19 превратится в сезонное заболевание.

Кутырев отметил, что COVID-19 будет возвращаться к человечеству так же, как и четыре предыдущих коронавируса. По мнению специалиста, проявления пандемии такого рода происходят в истории каждые десять лет.

Аналогичное мнение выразил глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, COVID-19 останется с человечеством навсегда, сообщает Лента.