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Эксклюзивный БелАЗ продается за 75 миллионов рублей

Сотрудники автомобильной компании «БелАЗ» выстаили на продажу эксклюзивный самосвал БелАЗ-75585. Машина продается на портале «Юла» за 75 миллионов рублей.

Отличительной особенностью огромного грузовика является яркий цвет кузова, на который потратили 160 баллонов краски, 11 рулонов малярных лент, около ста квадратных метров укрывочной пленки и тридцать погонных метров бумаги. Данный внешний вид создавался к началу фестиваля «Wargaming Fest: День танкиста». Чтобы покрасить машину в уникальный цвет, маляры работали около 80 часов.

Дизайн окраски БелАЗа разрабатывали сотрудники фирмы Wargaming, художники из команды TAKTAK crew и представители компании «БелАЗ». Сейчас эксклюзивный 90-тонник располагается на территории Беларуси. Однако, если нужно, его готовы доставить в любое место России, сообщает портал Wroom.

Фото: Юла

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