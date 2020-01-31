На главную Новости мира

Эксклюзивные фильмы и сериалы видеосервиса START теперь доступны в Wink

Онлайн-кинотеатр Wink предлагает новую подписку на всю коллекцию видеосервиса START, которая включает в себя сериалы и фильмы собственного производства одноименной студии. Благодаря этому с 30 января подписчики Wink в числе первых получили доступ к громкой премьере — второму сезону сериала «Содержанки».

«Содержанки» — проект Константина Богомолова и режиссера второго сезона Дарьи Жук. В новом сезоне зрители узнают, получится ли у московского следователя Лены (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристки Даши (Софья Эрнст), приехавшей в Москву из Саратова, найти себя в мире больших денег. А также какую цену героиням придется заплатить за новую жизнь. Сможет ли Макс (Петр Скворцов) раскрыть тайну смерти Алисы (Ольга Сутулова) и еще череду других убийств. И выяснить, замешан ли в этом олигарх Ольховский (Владимир Мишуков).

Подписчики получат доступ к тысячам фильмов, сериалов и мультфильмов российских и зарубежных студий, включая нашумевшие отечественные картины — «Текст», «Холоп», «Последний богатырь» и «Завод», а также любимые сериалы «ИП Пирогова», «Лучше, чем люди», «Гранд», «Бывшие», «В клетке» и «Шторм».

Стоимость подписки START в онлайн-кинотеатре Wink составит 349 рублей в месяц. Также фильмы и сериалы START доступны в подписке «Для киноманов». Подробности на сайте Wink.

®

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

За полтора года Рязанская область потеряла 14 позиций в рейтинге командных игровых видов спорта

Новости Рязани
Фонд «Петербургская политика» и газета «Спорт-Экспресс» представили 14-й рейтинг командных игровых видов спорта в России.  Рейтинг публикуется с 2013...
Узнать больше

В Рязани презентовали пилотную версию сайта «Книга памяти Рязанской области»

Новости Рязани
В пятницу, 31 января, в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького прошла презентация пилотной версии сайта «Книга памяти Рязанской области». Над созданием...
Узнать больше

Вице-губернатор Игорь Греков принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Рязанской области

Новости Рязани
31 января вице-губернатор Игорь Греков принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Рязанской области, на котором были подведены итоги работы ведомства в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
1 февраля (суббота) 10.00 – сказка «Красная шапочка» в театре кукол 11.00 - турнир «Класс-Премиум 2020» в МКЦ....
Узнать больше

«Лыжня России» пройдёт в 17 районах Рязанской области

Новости Рязани
8 февраля Рязанская область в 15-й раз присоединится к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». К участию приглашаются все желающие, независимо от...
Узнать больше

Рязанцы почтили память погибших в Сталинградской битве

Новости Рязани
В пятницу, 31 января, на площади Победы прошло торжественное событие, посвящённое 77-й годовщине победы в Сталинградской битве. Память павших...
Узнать больше

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

За полтора года Рязанская область потеряла 14 позиций в рейтинге командных игровых видов спорта

В Рязани презентовали пилотную версию сайта «Книга памяти Рязанской области»

Вице-губернатор Игорь Греков принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Рязанской области