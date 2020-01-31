Экс-участница «Серебра» опубликовала откровенное фото

Экс-участница группы «Серебро» Катя Кищук поразила поклонников откровенной фотографией. Снимок 26-летняя девушка выложила в своем Инстаграме.

Певица позировала на фото в откровенном белье. На плечи она накинула пиджак, раздвинув его в стороны. Катя отметила, что надетое на ней белье является частью её совместной коллекции с производителем my_dear_petra. Звезда анонсировала скорое начало продаж этого бренда.

Пользователи Сети были шокированы публикацией. Многие отметили, что снимок очень откровенный, и разработчики Инстаграма могут его заблокировать из-за наличия эротического содержания. Все внимание поклонников Кати Кищук было приковано к груди певицы, сообщает Лайф.ру.

Фото: Инстаграм Кати Кищук