Экс-глава центра занятости устроил ДТП и обещал «расстрел»

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Пьяный водитель протаранил чужой автомолбиль в Смоленской области. Позднее он стал осыпать хозяев машины угрозами «расстрела» и увольнения.

Сперва мужчина в возрасте врезался в чужое авто. Затем он стал требовать от владельца пострадавшей машины, чтобы последний скрылся с места ДТП. Мужчина делал вид, что звонит кому-то и призывал «работать жестко, чтобы у них не осталось ничего». Пото он стал жалеть жену второго водителя, заметив, что она как врач более в медицине работать не будет.

Также мужчина отметил, что никогда не ездит пьяным за рулем и пообещал расстрелять оппонентов на месте. Оппоненты засняли на видео выступление виновника ДТП. В Сети сразу сказали, что дебоширом является экс-начальник местного центра занятости. Отметим, что на место ДТП прибыли полицейские и составили протоколы на виновника, сообщают Вести.