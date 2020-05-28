Экологические взводы Минобороны начнут работу в новых регионах

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Министерство обороны расширило географию работы экологических взводов. Специальным командам, которые раньше работали только в Арктике, предстоит очистить от мусора территории вокруг бывших военных и гражданских объектов в отдаленных регионах — там, где привлечение гражданских специалистов проблематично.

Подразделения теперь будут работать — на Урале и Ямале, в Поволжье и Красноярском крае, отметили эксперты.

Принципиальное решение уже принято, сообщили «Известиям» в оборонном ведомстве. Девять команд уже сформированы в Центральном военном округе (ЦВО). Вскоре такие части появятся и на Дальнем Востоке. Точный объем работ и сроки их исполнения пока уточняются.

Решением экологической проблемы военные занимаются с 2014 года. Тогда были созданы несколько команд, главным образом, на Северном флоте — их направили на очистку территории Заполярья. В 2017 году первый взвод направился в Норильск. Затем были сформированы подразделения для работы на островах Врангеля, Котельный и Кильдин.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Чистая сила: военные приведут в порядок территории Сибири и Урала