Екатеринбурге водитель расстрелял авто другого и попытался застрелить его

Южанин – водитель автомашины Газель – пытался застрелить другого автомобилиста в Екатеринбурге. Кроме того, агрессивный автолюбитель расстрелял машину оппонента, сообщает Уральский меридиан. По факту ЧП ведется расследование.

Сообщается, что ЧП случилось на территории Базового переулка примерно в 14:30. По словам пострадавшего, водитель Газели сперва едва не устроил аварию, выполняя перестроение из правого в левый ряд на дороге. Ехавшему на Ладе Калине с супругой и ребенком мужчине удалось избежать столкновения и уехать с опасного места. Однако на перекрестке Газель и легковушка поравнялись.

Водитель Калины пошел выяснить, в чем дело. Подойдя к Газели, водитель легковушки увидел, что южанин достает оружие и начинает стрелять – в руках газелиста был пистолет. Всего было совершено примерно 3-4 выстрела. Водитель Лады убежал в свою машину и не пострадал, сообщает Уральский меридиан.