На главную Новости мира Екатеринбурге водитель расстрелял авто другого и попытался застрелить его
Новости мираПроисшествия

Екатеринбурге водитель расстрелял авто другого и попытался застрелить его

Южанин – водитель автомашины Газель – пытался застрелить другого автомобилиста в Екатеринбурге. Кроме того, агрессивный автолюбитель расстрелял машину оппонента, сообщает Уральский меридиан. По факту ЧП ведется расследование.

Сообщается, что ЧП случилось на территории Базового переулка примерно в 14:30. По словам пострадавшего, водитель Газели сперва едва не устроил аварию, выполняя перестроение из правого в левый ряд на дороге. Ехавшему на Ладе Калине с супругой и ребенком мужчине удалось избежать столкновения и уехать с опасного места. Однако на перекрестке Газель и легковушка поравнялись.

Водитель Калины пошел выяснить, в чем дело. Подойдя к Газели, водитель легковушки увидел, что южанин достает оружие и начинает стрелять – в руках газелиста был пистолет. Всего было совершено примерно 3-4 выстрела. Водитель Лады убежал в свою машину и не пострадал, сообщает Уральский меридиан.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»