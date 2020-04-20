Екатеринбург: 78 человек заразились COVID-19 в больнице

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 78 пациентов и врачей горбольницы номер один в Екатеринбурге. Медучреждение закрыто на карантин, сообщает Медуза.
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ситуация с заболеванием находится под контролем, «у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо». Лишь у одного заразившегося состояние оценивается как тяжелое.
По предварительным данным, коронавирус на коллег и пациентов разнес медик, заразившийся от соседки по дому.
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