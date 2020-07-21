Екатерина Зуева сфотографировалась в едва прикрывающем грудь топе

Модель Екатерина Зуева снова поразила фанатов откровенным фото. Она разместила новый контент на своей странице в соцсети Инстаграм. На снимке девушка предстала в спортивных шортиках и топе.

При этом топ был настолько высоко задран вверх, что едва прикрывал грудь модели. Пикантности снимку придали распущенные волосы и плоский животик.

Поклонники красотки остались в восторге от ее новой фотографии. Многие заметили, что Екатерина является очень сексуальной девушкой.