Екатерина Зуева сфотографировалась в едва прикрывающем грудь топе

Модель Екатерина Зуева снова поразила фанатов откровенным фото. Она разместила новый контент на своей странице в соцсети Инстаграм. На снимке девушка предстала в спортивных шортиках и топе.
При этом топ был настолько высоко задран вверх, что едва прикрывал грудь модели. Пикантности снимку придали распущенные волосы и плоский животик.
Поклонники красотки остались в восторге от ее новой фотографии. Многие заметили, что Екатерина является очень сексуальной девушкой.
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