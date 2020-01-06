Ехали примерно 150 км/ч: Семья разбилась насмерть в ДТП на Урале

Семья, в составе которой были трое детей, разбилась на территории Урала. Люди погибли после ДТП с грузовиком.

Известно, что смертельное ДТП случилось на 104-м километре трассы Курган – Тюмень в Тюменской области. Грузовой автомобиль марки DAF выехал на полосу для встречного движения и протаранил Lada XRay. Согласно предварительной версии, это случилось после того, как у тягача перестали работать тормоза. При этом Лада двигалась по автодороге с явным превышением скоростного режима. Сотрудники ГИБДД уточили, что легковушка «летела» со скоростью примерно в 150 километров в час.

В момент столкновения в салоне «Икс-Рея» кроме водителя были трое детей и женщина. На месте от полученных травм погибли автолюбитель и его дети в возрасте 11 и 12 лет. Мама погибших, а также 3-летний ребенок были госпитализированы, однако умерли в реанимационном отделении больницы, сообщает cheltv.ru.