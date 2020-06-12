Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии

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Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в Москве, не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео, опубликованное телеканалом «Москва 24».

Репортеры задали артисту вопрос, не хотел ли бы он извиниться перед семьей Захарова. Ефремов артист молча зашел в свою квартиру вместе с полицейскими, которые закрыли дверь перед журналистами.

ДТП произошло в понедельник на Смоленской площади в столице. Ефремов, управляя внедорожником, выехал на встречную полосу и протаранил фургон марки «Лада». От полученных травм его водитель 57-летний курьер Сергей Захаров скончался в больнице.

Против актера возбудили дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремова отправили под домашний арест.