Джип протаранил толпу в Новосибирске

В Новосибирске внедорожник протаранил толпу людей. Это произошло на пешеходном переходе.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказались кадры с места событий. На видеоролике видно, как джип, двигаясь на полной скорости на красный сигнал светофора, заезжает на пешеходный переход, по которому идет толпа людей, и сносит пешеходов. Одну потерпевшую лихач протащил по асфальту как минимум 20 метров. При этом один из свидетелей попытался остановить машину, прыгнув в салон.

В итоге две женщины угодили в больницу с различными повреждениями. В каком состоянии находился автомобилист, пока неизвестно.