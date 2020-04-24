Двое погибли, двое ранены после ДТП под Калугой

23 апреля, вечером, в Калужской области случилась автокатастрофа, в которой погибли два человека, еще двое пострадали. ЧП произошло на территории Перемышльского района, рядом с населенным пунктом Малые Козлы.
Водитель автомашины Ford Focus потерял контроль над транспортным средством и допустил его переворот. В итоге виновник погиб, также жизнь оборвалась у 32-летней пассажирки иномарки.
11-летний мальчик и 12-летняя девочка с различными повреждениями срочно отвезены в медучреждение. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает Калуга24.
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