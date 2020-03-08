Двое мужчин избили прохожего на глазах у его жены и детей

В Семилукском районе Воронежской области двое мужчин жестоко избили местного жителя. Об этом рассказала его супруга, пишет портал «МОЁ! Online».

Сообщается, что инцидент произошел 6 марта на улице Танкистов в селе Девица на глазах у жены потерпевшего и двоих детей. По словам женщины, они отводили малышей в детский сад и школу. На пешеходном переходе мимо них промчалась машина.

«Я крикнула: «Что ты творишь?». Мой муж сказал: «Ты что, права купил?», – утверждает потерпевшая.

После этого из машины вышел водитель и ударил мужчину в лицо. В этот момент в драку вступил второй мужчина, сидевший в машине.

В результате мужчину госпитализировали. Ему диагностировали многочисленные гематомы, сотрясение и опущение почки. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили факт драки.

Фото: из соцсетей