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Две женщины не дожили до утра после вечернего ДТП в Саратове

24 октября в Саратове столкнулись две легковушки. Авария произошла на перекрестке улиц Большой Садовой и 2-й Садовой примерно в 18:50.

На данному участке не разъехались ВАЗ-2114 под управлением 19-летней автоледи и KIA Cerato, за рулем которого находился 36-летний водитель. После столкновения корейский седан улетел на тротуар, сбил 68- и 69- летнюю женщин, протаранил киоск и остановился, докатившись до трамвайных путей.

25 октября в УГИБДД по Саратовской области отметили, что потерпевшие – пенсионерки, на которых налетела иномарка – умерли в медучреждении от полученных повреждений. По факту произошедшего ведется расследование, сообщает Версия Саратов.

Фото: МЧС по СО

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