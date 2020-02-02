Две фуры «расплющили» легковушку в ДТП в Пермском крае

Накануне на трассе М-7 «Волга» в Пермском крае произошла крупная авария. Об этом пишет портал «59.RU» со ссылкой на ГИБДД.
Сообщается, что произошло столкновение четырех машин. По предварительной версии, водитель грузовика врезался в легковушку Volkswagen Polo, которая догнала фуру Mercedes, а она врезалась во впередиидущую машину Chevrolet.
В результате буквально Volkswagen Polo смяло между двумя грузовиками. Погибли 42-летний водитель и 41-летняя пассажирка иномарки.
Сейчас автоинспекторы проводят проверку по факту аварии. Виновнику грозит уголовное преследование за гибель двух человек.
Фото — 59.RU