Две фуры «расплющили» легковушку в ДТП в Пермском крае

Накануне на трассе М-7 «Волга» в Пермском крае произошла крупная авария. Об этом пишет портал «59.RU» со ссылкой на ГИБДД.

Сообщается, что произошло столкновение четырех машин. По предварительной версии, водитель грузовика врезался в легковушку Volkswagen Polo, которая догнала фуру Mercedes, а она врезалась во впередиидущую машину Chevrolet.

В результате буквально Volkswagen Polo смяло между двумя грузовиками. Погибли 42-летний водитель и 41-летняя пассажирка иномарки.

Сейчас автоинспекторы проводят проверку по факту аварии. Виновнику грозит уголовное преследование за гибель двух человек.

Фото — 59.RU