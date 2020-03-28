Два спортсмена чуть не убили друг друга на самоизоляции в Москве

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На севере Москвы двое спортсменов не смогли ужиться в одной квартире на самоизоляции и устроили поножовщину. Об этом телеканалу «360» рассказала девушка пострадавшего.

По ее словам, парни были лучшими друзьями, готовились к соревнованиям, однако их отменили из-за карантина. Девушка считает, что один из друзей встал не с той ноги и начал на ровном месте выяснять отношения.

«Даниил спал на нашей кровати. Мы попросили перелечь его. В итоге он с дикими глазами начал бить Кирилла. Он с ума, похоже, сошел!» — призналась возлюбленная потерпевшего.

Известно, что молодой человек получил ножевые ранения и был доставлен в Боткинскую больницу.