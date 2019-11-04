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Два человека разбились насмерть под Пермью

3 ноября на территории Пермского края случилось смертельное ДТП. Автокатастрофа унесла две человеческие жизни.

ЧП произошло в 04:00 на 64 километре трассы Пермь – Екатеринбург. Согласно предварительным данным, водитель 1983 года рождения, находясь за рулем хэтчбека Mini Cooper, совершил выезд на встречку и протаранил фуру Mercedes.

В результате ДТП смертельные травмы получили водитель «Купера» и 27-летний пассажир этого авто. Оба умерли на месте трагедии. По сообщениям в соцсетях, разбившиеся люди гнали хэтчбек из столицы в город Сургут, сообщает СиаПресс.

Фото: ГУ МВД Пермского края

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