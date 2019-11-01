Два человека погибли в ДТП с участием фуры в Свердловской области

Вечером в пятницу, 1 ноября, на 49-м километре федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» в Свердловской области произошла авария, которая унесла две жизни. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, мужчина 1935 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2105, не учел дистанцию до впереди идущего грузовика «DAF». В результате столкновения погибли два пассажира легкового автомобиля: две женщины (одна из них 1978 года рождения).

Виновник ДТП с тяжелыми травмами доставлен в медико-санитарную часть №32 города Заречный. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.