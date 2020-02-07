Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Воронежем

7 февраля на территории Воронежского региона произошло смертельное ДТП. Авария случилась в Хохольском районе на 16-ом километре автодороги «Воронеж — Луганск — р.п. Хохольский».

В 10:55 24-летний парень, управляя седаном ВАЗ-2115, совершил выезд на полосу встречного движения и врезался в фуру MAN с полуприцепом с 33-летним белгородцем за рулем.

В результате происшествия смертельные травмы получили виновник ДТП и 34-летний пассажир Лады, они скончались. 27- и 28-летний пассажиры «пятнашки» доставлены в больницу, сообщает Курск.ком.

Фото: Воронеж ДТП