Два 22-летних парня разбились насмерть в Нефтекамске

Вечером 28 октября на территории города Нефтекамска (Башкортостан) случилось серьезное столкновение легковушки и грузовика-бензовоза.

Известно, что столкнулись Лада Приора и Урал. В результате сильнейшего удара седан был раздавлен многотонным грузовиком. По предварительной информации, в аварии смертельные травмы получили и скончались на месте ЧП два 22-летних молодых человека.

Погибшие работали сварщиками на местном заводе. По факту трагедии ведется проверка. Выясняются детали ДТП, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото и видео: Уфа ЧП в Инстаграме