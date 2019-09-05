ДТП во дворе: Гранта сбила 4-летнего ребенка в Коми

5 сентября в Коми водитель легкового авто наехал на маленького ребенка. ДТП слуичлось во одном из дворов города Сыктывкара.

Известно, что автомобилист, рожденный в 1982 году, управляя седаном Лада Гранта, ехал по двору около дома 200 на улице Морозова. В это время из-за припаркованного транспортного средства на дорогу вышел маленький пешеход. Водитель не сумел избежать наезда и сбил ребенка.

В итоге мальчик 2015 года рождения получил ушиб мягких тканей головы. Ему была оказана медпомощь на месте ЧП, сообщает Комиинформ.

Фото: Комиинформ