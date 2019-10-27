ДТП в Эжве: Пятеро травмированы

26 октября в Эжве, на территории республики Коми, произошло ДТП с тяжелыми последствиями. Участниками аварии стали две легковые машины.

Примерно в 15:25 автомобилист 1977 года, управляя седаном Renault Logan, ехал по Ухтинскому шоссе и, выполняя поворот на улицу Комарова, не пропустил ВАЗ-2101, за рулем которого был парень 2001 года рождения.

В итоге случилось столкновение, после которого травмированными оказались виновник ДТП – у него ушиб левого колена, водитель классики – у него ЧМТ и сотрясение головного мозга. Кроме того, различные повреждения найдены у трех пассажиров «копейки». Молодых людей пришлось доставить в больницу, сообщает Комиинформ.

Фото: ГИБДД.