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ДТП на Таллинском шоссе: один погиб, четверо травмированы

4 ноября на Таллинском шоссе случилась серьезная авария. Она произошла на 80 километре трассы, примерно в 8 часов вечера.

Виновником ЧП стал водитель 1980 года рождения. Он, управляя кроссовером KIA Sportage, совершил выезд на полосу для встречных авто и касательно столкнулся с KIA Ceed с автомобилистом 1989 года рождения. Кроме того, KIA Sportage врезался лоб в лоб в Toyota Land Cruiser, которым управлял автолюбитель 1970 года рождения.

Виновник массовой аварии погиб на месте. Пострадавшими оказались водитель и 3 пассажира японского внедорожника. В числе потерпевших два молодых человека в возрасте 15 и 16 лет, сообщают Невские новости.

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