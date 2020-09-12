Доставщик еды пытался совратить 11-летнюю школьницу в Подмосковье

Семья 11-летней школьницы пожаловалась на домогательства курьера, доставлявшего еду из ресторана. Инцидент произошел в Московской области, пишет «Российская газета».

По предварительной информации, курьер начал писать девочке сообщения с подозрительными намеками. Ребенок испугался наказания и удалил чат.

Отмечается, что родственники потерпевшей пожаловались в сервис по доставке еды Delivery Club, где заявили, что это был не их сотрудник, а непосредственно представитель ресторана.

Данных о реакции правоохранительных органов пока не поступало.