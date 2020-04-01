Доктор рассказала об опасных проявлениях COVID-19 у детей

Алексей Агеев
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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Инфекционист и педиатр Карина Батлер рассказала, как дети переносят коронавирус. Ее мнение опубликовал Пятый канал со ссылкой на издание The Irish Timе.

По словам специалиста, коронавирусом могут заболеть как взрослые, так и дети. Последним перенести болезнь удается легче. Однако у некоторых появляются серьезные симптомы. Согласно статистическим данным, 96 процентов заболевших детей встречаются с теми же недугами, что и у взрослых. Среди них высокая температура, кашель.

У других имеются или осложнения, или критические последствия. Среди уникальных проблем насморк, диарея и рвота. Батлер посоветовала родителям пойти к доктору, если они нашли у своего ребенка затрудненное дыхание во время физической активности, вялость, сонливость и снижение употребления воды.

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