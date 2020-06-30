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Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

7info7
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Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, который защищает от рака. Об это сообщило РИА Новости.

Таким продуктом является капуста сорта брокколи. По мнению врача, употребление его в сыром виде помогает организму восполнить баланс минералов и витаминов. Кроме того в брокколи содержится достаточное количество антиоксидантов и биологически активных веществ.  Попадая в организм эти соединения способствуют профилактике онкологических заболеваний.

Овощи и фрукты  являются панацией от нехватки витаминов. Но для того, чтобы получить суточную норму, нужно съедать полкилограмма одних и других. Причём в рационе нужно соблюдать правила радуги и употреблять в день продукты всех цветов.

Это обусловлено тем, что красные плоды содержат ликопин, зелёные – фолиевую кислоту. Баклажаны и другие сине-фиолетовые растительные продукты чистят сосуды от вредного холестерина, а также улучшают зрение. Правда, полезные свойства черники, по мнению Мясникова, сильно преувеличены. Для достижения необходимой концентрации необходимы «мегадозы» ягод.

Но, тем не менее, в натуральных продуктах пользы больше, чем в аптечных витаминах.   Всё дело в реакциях, которые происходят в организме человека  при попадании в пищевой тракт таблетки или «живой» пищи.

— Таблетка – она тебе упала в желудок, там кислота ее сожгла, – заявил Мясников.

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