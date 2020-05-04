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Доктор Комаровский рассказал, как нельзя лечить COVID-19

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Изображение Sergei Tokmakov с сайта Pixabay

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Врач Евгений Комаровский у себя в инстаграме рассказал, чего точно не стоит делать при COVID-19. 

Начал Комаровский с вопроса от гипотетического пациента, не стоит ли применять антибиотики для профилактики развития пневмонии при коронавирусе? 

По мнению доктора, делать этого нельзя ни в коем случае. Антибиотики не обладают профилактическим действием. Более того, уже доказано, что приём антибиотиков для профилактики увеличивает вероятность бактериальных осложнений. 

Медик также подчеркнул, что антибиотики нельзя использовать для самолечения. Каждый из них обладает своими характеристиками, в том числе по совместимости с другими лекарствами. Подобрать комбинацию может только специалист. Обычный человек, не имеющий необходимых знаний, может только навредить себе. 

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