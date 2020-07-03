Дочери известного футболиста грозит до 15 лет тюрьмы

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В психиатрический диспансер для прохождения экспертизы направили несовершеннолетнюю дочь бывшего вратаря футбольного клуба «Зенит» Вячеслава Малафеева. Об этом пишет РИА Спорт.

Как стало известно, девушку обвиняют в торговле наркотиками в значительном размере. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Задержали девушку в начале марта 2020 года. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.