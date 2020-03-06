Дочь Пескова заявила, что к ней не приехала скорая помощь

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала в Сети, что к ней не приехала скорая. Как сообщает издание Знак.ком, инцидент случился в столице, когда у девушки поднялась температура.

По словам Песковой, она позвонила в диспетчерскую скорой, сообщила «умирающим» голосом о не понижающейся высокой температуре, рвоте, ознобе.

– Меня спросили не приехала ли я из Китая или Италии, болит ли у меня живот/голова и тд. После серии вопросов переключили на глав врача, который посоветовал пить нурофен и побольше чая. Спасибо, до свидания! (В итоге, у меня ангина и грипп). Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая? – высказалась Елизавета Пескова в своем посте на странице в соцсети Инстаграм (орфография и пунктуация сохранены).