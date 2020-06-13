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Дочь Ефремова обратилась к семье водителя, погибшего в аварии по вине ее отца

Никита Брыкин
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Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца. Об этом пишет издание «Wonderzine».

Она заявила, что приносит соболезнования и искренние извинения. Ефремова подчеркнула, что не просит прощения для своего отца.

«Надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю», – заявила дочь артиста.

По словам девушки, она пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя погибшего Сергея Захарова, однако ей не ответили. Девушка добавила, что ее отец «чувствует себя очень нехорошо»

«Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал. Но дома уже нет. И не будет», – заключила Ефремова.

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