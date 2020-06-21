Дочь Ефремова хочет взять опекунство над пьющей матерью

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Анна-Мария, дочь актера Михаила Ефремова захотела стать опекуном для своей матери, которая, как сообщается, что уже несколько лет страдает алкоголизмом. Об этом пишет «МК» со ссылкой на «StarHit».

Как рассказал адвокат Владимир Комсолев, Ксения Качалина нуждается в лечении, однако обращаться к врачам самостоятельно она отказывается. При этом женщина нигде не работает. Ранее ее обеспечивал Ефремов.

Юрист отметил, что женщина сменила замки, поэтому в квартиру не может попасть даже его клиентка. При этом из помещения идет неприятный запах.