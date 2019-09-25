До конца сентября работу могут потерять почти 52 тысячи россиян

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщают «Известия».



Росстат ведёт статистику количества людей, которых планируют сократить или уволить из-за ликвидации компании. Эти данные официально предоставляют работодатели, за исключением малого бизнеса. Поэтому эксперты считают, что реальное число уволенных будет ещё больше, так как организации предпочитают увольнять сотрудников «по собственному желанию», вынуждая их написать такое заявление.



Самые серьёзные увольнения ожидаются в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами – 12,6 тыс. человек. Государственные структуры, в том числе органы военного и социального обеспечения планируют сократить 7,7 тысячи человек. Замыкает печальную тройку лидеров образовательная сфера – здесь будут уволены или сокращены 5,2 тысячи работников.



При этом «Известия» отмечают, что сокращения запланированы минимальные с 2016 года. В 2016–2018 годах во II квартале работодатели сообщали о планах расстаться 78,5 тыс., 58,2 тыс. и 57,1 тыс. сотрудников соответственно. Кроме того, в статье подчёркивается, что эти увольнения нельзя назвать массовыми – речь идёт лишь об 0,1% рабочей силы в стране.

