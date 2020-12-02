Дмитрий Песков: Путин получает абсолютно полную информацию по COVID, включая данные по смертности

Президент РФ Владимир Путин однозначно получает абсолютно полную информацию по заболеваемости коронавирусом, включая данные по смертности и по заполняемости коек в регионах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее ряд СМИ сообщили о возможном занижении в России смертности от коронавируса

«Это вопрос к штабу. Я могу сказать только, что однозначно президент получает всю полную информацию о показателях и (уровне – ред.) заболевания, по медицинским услугам, по заполняемости коек по регионам, а также по смертности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, получает ли президент реальные цифры смертности в коронавирусных больницах, и почему данные не публикуются в сводках оперштаба.

Он также подчеркнул, что существует разная методология подсчета и определение причины смерти, поэтому цифры могут быть разные.

«Но президент, еще раз повторяю, получает абсолютно полную информацию», — заключил Песков.