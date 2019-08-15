Дизайнеры показали, каким будет будущий Volkswagen Tiguan

Независимые дизайнеры продемонстрировали, каким будет экстерьер нового кроссовера Volkswagen Tiguan. В интернете появились рендеры паркетника.

При создании изображений дизайнеры опирались на информацию, полученную из официальных источников. Так, известно, что обновленный немецкий кроссовер будет выглядеть более молодежно и выразительно. Согласно ожиданиям экспертов, спереди Tiguan получит более массивную решетку радиатора. Кузов станет купеобразным, что придаст модернизма внешнему виду. Будет также сохранен большой объем багажного отделения.

Новый VW Tiguan сзади

Отдельно дизайнеры подчеркнули большой размер и стиль колесных арок и дисков. Ожидается, что задние фонари будут объединены, что придаст новинке стиля и притягательности. Сообщается, что публике новый VW Tiguan представят лишь в 2022 году, сообщает Сarsguru.net.

Фото: Колеса.ру