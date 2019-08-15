Дизайнеры показали, каким будет будущий Volkswagen Tiguan

Независимые дизайнеры продемонстрировали, каким будет экстерьер нового кроссовера Volkswagen Tiguan. В интернете появились рендеры паркетника.
При создании изображений дизайнеры опирались на информацию, полученную из официальных источников. Так, известно, что обновленный немецкий кроссовер будет выглядеть более молодежно и выразительно. Согласно ожиданиям экспертов, спереди Tiguan получит более массивную решетку радиатора. Кузов станет купеобразным, что придаст модернизма внешнему виду. Будет также сохранен большой объем багажного отделения.
Отдельно дизайнеры подчеркнули большой размер и стиль колесных арок и дисков. Ожидается, что задние фонари будут объединены, что придаст новинке стиля и притягательности. Сообщается, что публике новый VW Tiguan представят лишь в 2022 году, сообщает Сarsguru.net.
Фото: Колеса.ру