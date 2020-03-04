Директор школы, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться

В московской школы №1415, где дети получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы, директор принял решение уволиться. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаз. Учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить, несколько детей обратились за медицинской помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По итогам проверки было установлено, что администрация школы не обеспечила безопасные условия для детей, в результате чего нескольким детям понадобилась медицинская помощь.