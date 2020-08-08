Дикие медведи растерзали ребенка в незаконно построенном вольере

Вольер с растерзавшими ребенка медведями в Сочи был возведен незаконно. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на СК РФ.

Выяснилось, что у местного жителя, разместившего в поселке Дагомыс двух диких медведей в самостоятельно возведенном вольере, не было каких-либо разрешительных документов.

Ранее стало известно о трагедии, в результате которой погиб ребенок. Он подошел к клетке через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения, после чего медведи напали на него и нанесли множество несовместимых с жизнью ранений.

После инцидента мэр Сочи поручил закрыть все мини-зоопарки и проверить все места отдыха сочинцев.