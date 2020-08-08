Суббота, 8 августа, 2020
15.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Дикие медведи растерзали ребенка в незаконно построенном вольере

Никита Брыкин

Вольер с растерзавшими ребенка медведями в Сочи был возведен незаконно. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на СК РФ.

Выяснилось, что у местного жителя, разместившего в поселке Дагомыс двух диких медведей в самостоятельно возведенном вольере, не было каких-либо разрешительных документов.

Ранее стало известно о трагедии, в результате которой погиб ребенок. Он подошел к клетке через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения, после чего медведи напали на него и нанесли множество несовместимых с жизнью ранений.

После инцидента мэр Сочи поручил закрыть все мини-зоопарки и проверить все места отдыха сочинцев.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Ленобласти чиновник убежал в лес со взяткой в 2,5 миллиона рублей
Следующая статьяВ новом сезоне ТЮЗ покажет рязанцам «Анну Снегину» и «Очень страшную сказку»

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В новом сезоне ТЮЗ покажет рязанцам «Анну Снегину» и «Очень страшную сказку»

Культура
В пятницу, 7 августа, в Рязанском театре юного зрителя состоялся сбор коллектива после долгого перерыва. Напомним, все театры были вынуждены приостановить свою...
Узнать больше

На Московском шоссе в Рязани сбили велосипедиста

Видео
В пятницу, 7 августа, вечером на Московском шоссе в Рязани произошло ДТП. Автомобиль сбил велосипедиста. Как сообщают очевидцы в соцсетях, девушка за...
Узнать больше

В Рязани победительниц конкурса красоты определили онлайн

Новости Рязани
В Рязани определили победительниц конкурсов «Юная Российская красавица 2020, Рязань» и «Российская красавица 2020, Рязань». В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани победительниц конкурса красоты определили онлайн

Новости Рязани
В Рязани определили победительниц конкурсов «Юная Российская красавица 2020, Рязань» и «Российская красавица 2020, Рязань». В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе...
Узнать больше

Рязанцев приглашают в Black Star Burger

Новости Рязани
В Рязани открылся первый ресторан Black Star Burger. Дружеская атмосфера и легендарные бургеры, покорившие сердца миллионов людей, – всё это ждёт рязанцев...
Узнать больше

В Рязани продлили запрет на массовые мероприятия

Новости Рязани
Опубликовано официальное распоряжение о снятии ограничений в Рязанской области. Документ появился в газете "Рязанские ведомости" 6 августа. Согласно распоряжению,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+