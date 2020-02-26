На главную Новости мира

Дикая крыса покусала ребенка в Подмосковье

В Домодедове ребенок стал жертвой крысы, которая напала на нее в подъезде дома на улице 25 лет Октября в Домодедово. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».

По словам матери 9-летней девочки, крыса была рыжего цвета и сливалась с цветом краски на перилах. Дочь ее не заметила и задела рукой. Тогда крыса вцепилась в палец. Теперь школьница вынуждена пройти курс уколов от бешенства до мая.

В управляющей компании «Домодедово-Жилсервис», обслуживающей данный дом, рассказали, что источником нашествия грызунов могли стать местные магазины, которые расположились в подвальных помещениях.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Опрос о строительстве школы в Лесопарке завершён

Новости Рязани
В Рязани завершился опрос о строительстве школы на территории Лесопарка. Напомним, голосование проходило на портал «Наш дом». Информация о...
Узнать больше

В опросе о строительстве школы в Лесопарке вновь сменился лидер

Новости Рязани
Напомним, тема опроса – строительство школы для микрорайона Кальное. Сторонники и представители власти заявляют, что строить необходимо, так как детям просто негде учиться. Существующая школа работает в три смены. Кроме того, отмечается, что на участке сейчас пустырь и деревья вырубать не будут.
Узнать больше

В Рязани за убийство осудили пациента психбольницы

Новости Рязани
Убийца оказался невменяемым. В момент совершения преступления он не осознавал общественную опасность своих действий.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Опрос о строительстве школы в Лесопарке завершён

Новости Рязани
В Рязани завершился опрос о строительстве школы на территории Лесопарка. Напомним, голосование проходило на портал «Наш дом». Информация о...
Узнать больше

Рязанские стрелки состязались в «ските» и «трапе»

Новости Рязани
В состязаниях приняли участие лучшие стрелки Рязанской области. Всего за победу боролись 25 спортсменов.
Узнать больше

Главные масленичные гулянья Рязани пройдут в ЦПКиО. Программа праздника

Администрация
В субботу, 29 февраля, рязанцев приглашают на народные гулянья «Душа моя – Масленица!». Подробнее о мероприятии рассказали в горадминистрации на пресс-конференции, посвящённой празднику.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Наталья Паламожных. О театре, кино, медицине и таксах

Акценты
Во вторник, 25 февраля, редакцию РИА «7 новостей» посетила актриса рязанского театра драмы Наталья Паламожных. На счету Натальи немало ролей – это...
Узнать больше

Это день мы приближали как могли!

Акценты
Ждать торжеств в честь 75-летия Победы осталось недолго. Не забывали про этот святой день и 25 лет назад, когда готовились к празднованию 50-летия Победы над фашистской Германией. Но жизненные реалии были во многом иными, чем сейчас.
Узнать больше

Госдума приняла поправки в закон о материнском капитале

Акценты
Государственная Дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Опрос о строительстве школы в Лесопарке завершён

В опросе о строительстве школы в Лесопарке вновь сменился лидер

Школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет