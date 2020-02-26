Дикая крыса покусала ребенка в Подмосковье

В Домодедове ребенок стал жертвой крысы, которая напала на нее в подъезде дома на улице 25 лет Октября в Домодедово. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».

По словам матери 9-летней девочки, крыса была рыжего цвета и сливалась с цветом краски на перилах. Дочь ее не заметила и задела рукой. Тогда крыса вцепилась в палец. Теперь школьница вынуждена пройти курс уколов от бешенства до мая.

В управляющей компании «Домодедово-Жилсервис», обслуживающей данный дом, рассказали, что источником нашествия грызунов могли стать местные магазины, которые расположились в подвальных помещениях.