Диетолог рассказала об опасности куриного бульона

Куриный бульон давно считается одним из самых полезных блюд при разных заболеваниях. Но сейчас его употребление не так безопасно и может принести вред организму. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.



Куриный бульон хорошо усваивается организмом, в его состав входит L-карнитин – вещество, обеспечивающее транспорт жирных кислот в жизненно важные органы. Кроме того, в него часто добавляют различные специи, которые помогают отхаркиванию при простудных заболеваниях.



Проблема в том, что те куры, которые сейчас продаются в магазинах, не подходят для приготовления такого полезного продукта. Употреблять бульон, приготовленный из них, диетолог не рекомендует, особенно первый отвар. Его следует вылить и приготовить второй отвар. Только с вредными веществами из него уйдёт и большая часть полезных веществ.

