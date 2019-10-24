На главную Новости мира Диетолог рассказала об опасности куриного бульона
Новости мираОбщество

Диетолог рассказала об опасности куриного бульона

Куриный бульон давно считается одним из самых полезных блюд при разных заболеваниях. Но сейчас его употребление не так безопасно и может принести вред организму. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Куриный бульон хорошо усваивается организмом, в его состав входит L-карнитин –  вещество, обеспечивающее транспорт жирных кислот в жизненно важные органы. Кроме того, в него часто добавляют различные специи, которые помогают отхаркиванию при простудных заболеваниях.

Проблема в том, что те куры, которые сейчас продаются в магазинах, не подходят для приготовления такого полезного продукта. Употреблять бульон, приготовленный из них, диетолог не рекомендует, особенно первый отвар. Его следует вылить и приготовить второй отвар. Только с вредными веществами из него уйдёт и большая часть полезных веществ. 

– Если у вас и получится приготовить крепкий бульон, то его нельзя употреблять людям при мочекаменной болезни, панкреатите и подагре, – приводит «Вечерняя Москва» слова диетолога. 

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Названы страны с худшим уровнем жизни ветеранов

В Кирове произошло массовое ДТП, пострадали люди

В Крыму автобус с пассажирами упал в реку