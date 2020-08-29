Диетолог рассказала, кому не стоит кушать дыни и арбузы

Главный внештатный диетолог Московской области Инна Пичугина пояснила, кому не стоит кушать дыни и арбузы. Она заявила, что ягоды не следует употреблять, если у вас есть обострения язв, гастритов, заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Тем, кто страдает циститом, наоборот, имеет смысл употреблять их чаще», – подчеркнула Пичугина.

Диетолог также опровергла популярный миф о том, что арбузно-дынная диета помогает быстро сбросить вес. По словам специалисты, в этих продуктах содержится много сахарозы и фруктозы, поэтому употребление бахчевых дает быстрое насыщение. Однако через некоторое время человек чувствует резкое чувство голода, что часто приводит к срыву диеты, сообщает РЕН ТВ.