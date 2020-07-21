Диетолог рассказала, какие продукты улучшают настроение

Диетолог Тамила Арсеньева сообщила, какие продукты улучшают настроение. Специалист включила в список сразу пять продуктов, сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, настроение помогут улучшить бразильский орех, бананы, устрицы, чечевица и темный шоколад. С помощью этих продуктов в организме вырабатываются гормоны счастья – серотонин, дофамин и эндорфин.

Чтобы достичь идеального настроения, следует ежедневно съедать по три бразильских ореха. Такой подход поможет также убрать нехватку селена в организме.

С употреблением чечевицы нормализуется уровень глюкозы в крови, а в устрицах есть цинк, помогающий улучшить обмен веществ и работу мозга, а также синтез аминокислоты тиразин, чтобы снизить нервное напряжение.

Если каждый день кушать по 40 грамм темного шоколада на протяжении двух недель, то уровень гормона стресса понизится. Но в больших количествах шоколад лишь навредит состоянию фигуры.