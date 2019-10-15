Диетолог рассказала, как не набрать вес зимой

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что нужно делать, чтобы не набрать вес осенью и зимой.



Соломатина отметила, что с наступлением холодного времени года рацион людей меняется. Световой день становится короче, из-за этого настроение ухудшается, наступает так называемая сезонная депрессия, появляется сонливость. Чтобы её прогнать, люди начинают есть больше сладкого, пьют больше кофе, злоупотребляют энергетиками. Кроме того, в холода мы употребляем больше жирной пищи. Всё вместе это и становится причиной появления лишнего веса. Кроме того, некоторые пытаются улучшить настроение с помощью спиртного. Уменьшается и количество витамина D, который мы получаем не только из продуктов питания, но и из солнечного света.



Чтобы восполнить нехватку витамина D, Соломатина рекомендует есть печень трески, при этом продукта много не надо. Достаточно шестой части банки, и человек получает суточную норму.



– В принципе, это относится ко всей жирной рыбе, – приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».



Специалист отмечает, что можно использовать и рыбий жир в капсулах, но усваивается он не так хорошо.



Нехватку сладкого можно восполнить съедая по банану в день. Правда, его не рекомендуют диабетикам. Обязательно включить в рацион орехи, а для восполнения йода нужно есть хурму и морскую капусту. Также можно порадовать себя сухофруктами: курагой, черносливом, инжиром.

