Диетолог назвала вредные для завтрака продукты

Во вторник, 22 сентября, диетолог Инна Кононенкова рассказала в интервью «5 каналу», какие продукты нельзя есть на завтрак.

Кандидат медицинских наук рассказала, что продукты, которые все привыкли есть рано утром, содержат много сахара. Из-за этого возникает угроза ожирения.

Самый вредный продукт — быстрозавариваемые каши. Они мгновенно повышают уровень сахара в крови, из-за чего выделяется инсулин, снижающий этот сахар. В итоге получается, что в желудке у человека нет каши, а в крови — глюкозы, поэтому снова возникает желание поесть.

На завтрак также вредно есть мюсли и хлопья, залитые молоком или соком. Даже свежевыжатые соки или смузи желательно не употреблять. Все из-за того, что фрукты в напитках содержат много простых сахаров. А это и глюкоза и фруктоза одновременно. Вторая быстро попадает в печень и превращается в жир, отсюда и происходит набор веса. В список также вошли бутерброды и тосты с джемом или нутеллой.