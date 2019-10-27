Диетолог назвала основные ошибки в питании россиян

Диетолог рассказал, что жители РФ делают не так, выбирая свой рацион. По мнению специалиста, россияне кушают чересчур много продуктов глубокой переработки, а также сахара.

По словам эксперта, работники Росстата с помощью исследования установили, что колбаса, сосиски, копчёности и другие продукты переработки мяса 75% мужчины употребляют почти каждый день. Специалист считает, что в таких продуктах добавлено много жиров, сахара и соли, а вот витамины, минералы, клетчатка теряются во время обработки.

Диетолог отметила, что дети в России употребляют за год примерно 30 кг сахара. Врач призывает бороться с этим, сообщает Ферра.