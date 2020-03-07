Девять человек травмированы после ДТП под Красноярском

Девять человек получили травмы в результате ДТП на территории Красноярского края. Авария случилась на 1013-м километре трассы Р255 «Сибирь».

Как сообщает РЕН ТВ, участниками столкновения стали две легковушки. В итоге различные повреждения получили сразу девять человек. В числе потерпевших три ребенка.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП. По предварительным данным, один из водителей совершил выезд на встречку, что и стало причиной для аварии. К медикам обратились шестеро травмированных.